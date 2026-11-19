Hoy tenemos una buena noticia que habla de solidaridad, de compromiso y, fundamentalmente, de salvar vidas. ¿Sabían ustedes que en la provincia de Buenos Aires se realizó, en promedio, una transfusión de sangre cada tres minutos durante los primeros nueve meses de este año? El dato fue difundido por el Ministerio de Salud bonaerense y refleja la enorme importancia que tiene la donación voluntaria de sangre. Entre enero y septiembre de 2026 se realizaron 150.132 transfusiones de componentes sanguíneos en todo el territorio provincial. Esto representa aproximadamente 550 transfusiones por día, es decir, unas 23 por hora. Pero detrás de estos números hay historias humanas. Hay pacientes que necesitan sangre para superar una cirugía, personas que atraviesan tratamientos oncológicos, víctimas de accidentes y pacientes con enfermedades que requieren transfusiones periódicas.

Y lo más importante es que la sangre no se puede fabricar artificialmente. Para disponer de ella, necesitamos personas dispuestas a donar. Hay otro dato interesante: una sola donación de sangre puede ayudar hasta a tres

pacientes diferentes, porque la sangre extraída se separa en glóbulos rojos, plasma y plaquetas. ¿Y qué hace falta para donar?. En términos generales, tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y concurrir con el documento de identidad. La aptitud se determina mediante una evaluación previa. Y atención con un mito muy extendido: para donar sangre no hay que ir en ayunas. Por el contrario, se recomienda desayunar o alimentarse normalmente. La extracción dura apenas entre cinco y diez minutos. Además, durante noviembre, la Provincia desarrolla actividades y campañas para promover la donación voluntaria, en el marco del Día Nacional del Donante de Sangre, que se conmemora cada 9 de noviembre. Y cerramos con una reflexión: muchas veces pensamos que para cambiarle la vida a alguien necesitamos hacer algo extraordinario. Sin embargo, un gesto tan sencillo como donar sangre puede ser decisivo para una persona que ni siquiera conocemos. Porque donar sangre no cuesta dinero, pero para quien la necesita puede tener un valor incalculable: el valor de seguir viviendo. Una hermosa noticia para recordar que la solidaridad también salva vidas.

Fuente: Ministerio de Salud bonaerense

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