El Ingeniero Militar con especialidad en Ingeniería Electrónica estuvo nuevamente en el programa que hasta fines de noviembre será conducido por el Dr. Nicolás Curutchet. En su columna semanal, el Ing. Calderón se explayó sobre los hackeos a través de redes Wi-Fi abiertas en locales (como cafeterías, bares o restaurantes). «Al conectarte a una red sin contraseña o compartida con desconocidos, tus credenciales, mensajes y datos bancarios casi siempre quedan expuestos y es un riesgo grande», sostuvo. «Si uno se conecta se abre una página de inicio de sesión que no es la real y que imita la del comercio o una red social para pedirte credenciales o datos de tarjetas. No habría que arriesgarse», explicó más adelante. Para dejar tu consulta al Ing. Calderón, podés hacerlo al 2244-468265.

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