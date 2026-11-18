El establecimiento educativo ubicado en pleno corazón del Barrio Traut arribó a un nuevo aniversario el pasado lunes. Hubo una sencilla celebración con docentes, auxiliares y directivos. «Fue un momento muy lindo donde recordamos a quienes pasaron por nuestro Jardín y además compartir una rica torta con nuestros pequeños de todas las salitas», manifestó el Prof. Bruno Cáceres, actual director. «Aprovechamos para contar que ya está abierta la inscripción para el ciclo 2027. Les decimos a los papás y familiares que se acerquen con sus consultas», indicó finalmente.

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