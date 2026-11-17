Soledad Pastorutti protagonizó uno de los momentos más conmovedores del cierre del festival solidario «Chaco Vibra 2026» el pasado fin de semana al volver a interpretar el clásico himno católico “Alma Misionera”. Ante una multitud emocionada en la ciudad de Resistencia, la artista de Arequito brindó una versión cargada de sensibilidad que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Esta presentación tuvo lugar a pocos días de que la cantante entonara la misma pieza junto a su hermana Natalia en el barrio porteño de Palermo, durante la previa de la histórica misa encabezada por el papa León XIV en Argentina. Más allá de la interpretación en vivo, la Sole sorprendió al público al confirmar desde el escenario que ya grabó en estudio una versión oficial de la canción. Según adelantó la propia artista, el tema estará disponible en todas las plataformas digitales esta misma semana. Además, destacó el profundo espíritu solidario del proyecto al anunciar que la totalidad de las regalías generadas por las reproducciones serán donadas a una institución de bien público. Durante el espectáculo, la cantante también hizo referencia a una particularidad en su interpretación al elegir cantar el verso «cuando falte la alegría», una variante respecto de la letra original compuesta por Mónica de la Canal. De esta manera, Soledad vuelve a conectar con una canción emblemática de su repertorio juvenil, ahora resignificada con un fuerte compromiso social y el respaldo masivo de su público.

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