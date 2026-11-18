(ver cronograma de partidos) En las últimas horas la Liga de Fútbol confirmó los encuentros correspondientes a las semifinales de vuelta del Torneo Clausura de primera división como así también en el Fútbol Femenino. En primera división, el próximo domingo a las 17hs. jugarán en el estadio «Orestes Propato» del CEF Nro. 6 Juventud Deportiva-Ferro mientras que a las 20hs. en el estadio «27 de abril» lo harán El Taladro- Atlético. Además se jugarán las finales de ida de las divisiones inferiores.

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