CORTE DE CALLES POR EL FESTIVAL DE PEÑAS Y FORTINES 2026 Se informa que este sábado 21 desde las 16 horas, con motivo de la realización del 45° Festival Nacional de Peñas y Fortines, permanecerá cerrada al tránsito la Avenida San Martin desde calle Martín Fierro hasta calle Pueblos Originarios y las esquinas adyacentes (sobre calle 25 de Mayo y Av. Carmen). Asimismo, se solicita a los vecinos no dejar estacionados los vehículos sobre la Av. San Martín y/o retirar los mismos antes del horario informado para un mejor desarrollo del Desfile Criollo y de toda la jornada.

BOXEO: SE VIENE EL FESTIVAL “SÚPER CAMPEONES INTERLIGA 2026” Desde el viernes 27 hasta el domingo 29 de noviembre en las instalaciones de la Asociación Juvenil Barrio Traut, se llevará a cabo el festival boxístico denominado “Súper Campeones Interliga 2026”, organizado por el promotor florense Walter Javier Crucce con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes. Durante tres veladas, los campeones de la Liga FAB estarán frente a frente para definir quien será el campeón “Indiscutido” en las diez categorías del pugilismo amateur: 49 Kg., 52 Kg., 56 Kg., 60 Kg., 64 Kg., 69 Kg., 75 Kg., 81 Kg., 91 Kg. y más de 91 Kg. Los florenses estaremos representado por Santiago Del Grecco (56 Kg.) y Joaquín Cardarelli (69 Kg.), mientras que paralelamente al campeonato, Melania Caviglia irá en busca del Título A.M.B.A.P.A. (Asociación de Managers y Boxeadores Argentinos Profesionales y Amateurs). Además subirán al cuadrilátero Mauro Cardarelli y Esteban Dorney. Esta interesante propuesta, bajó el lema “Sin Boxeo Amateurs no hay Profesionales”, también incluirá exhibiciones con la presencia de integrantes de la Escuela Municipal de Boxeo, que funciona en el edificio de la ex fábrica Cattorini.

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