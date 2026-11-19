El Club Leo de Las Flores, el más antiguo de Sudamérica, cumplió 58 años
El Club Leo de Las Flores nació en 1968 sumando voluntades de jóvenes florenses para tender una mano al más necesitado. «Este camino del voluntariado nos lleva a celebrar hoy 58 años de actividad institucional. Por los que estuvieron, por los que están y por los que estarán. 58 años dejando huella y ayudando sin esperar nada a cambio. Agradecemos profundamente a nuestra comunidad por acompañarnos siempre y a cada integrante por mantener viva la llama del servicio», indicaron sus autoridades en las redes sociales. ¡Felicitaciones!.