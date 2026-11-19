El Club Leo de Las Flores nació en 1968 sumando voluntades de jóvenes florenses para tender una mano al más necesitado. «Este camino del voluntariado nos lleva a celebrar hoy 58 años de actividad institucional. Por los que estuvieron, por los que están y por los que estarán. 58 años dejando huella y ayudando sin esperar nada a cambio. Agradecemos profundamente a nuestra comunidad por acompañarnos siempre y a cada integrante por mantener viva la llama del servicio», indicaron sus autoridades en las redes sociales. ¡Felicitaciones!.

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