La institución convoca a la comunidad a sumarse a su propuesta de formación artística. El período de inscripción estará vigente desde el 24 de noviembre al 18 de diciembre del 2026. Está destinada a niños entre 5 y 12 años para su tramo 1 de formación, y jóvenes entre 12 y 17 años para su tramo 2. Con una propuesta educativa orientada al desarrollo creativo y la expresión, la institución abre sus puertas para un nuevo año de formación.

Oferta académica Tramo 1 Para el ciclo 2027, los talleres de tramo 1 son Plástica bidimensional, Plástica tridimensional, Música y Teatro. Se cursa a contra turno de la escuela, dos veces por semana, la totalidad de las materias.

Oferta académica Tramo 2 Los interesados cursarán en turno vespertino, y podrán elegir por las siguientes disciplinas: Artes Visuales, Expresión Corporal, Artes Escénicas, Danzas Urbanas y Medios Audiovisuales.

Modalidad y requisitos de inscripción Quienes deseen reservar su vacante deberán completar las fichas y autorizaciones. Los mismos se encuentran en librería PIX (ex Moral) y en la Escuela de Artística, General Paz 364.

Para formalizar el trámite se solicita presentar: Fotocopia de DNI del aspirante (y del adulto responsable, en caso de menores de edad). Planilla de inscripción completa, Autorizaciones y Un Folio.

Sobre la institución La Escuela de Educación Artística es una institución provincial, pública y gratuita, dedicada a promover el acceso a la cultura y la educación artística de calidad en la región, brindando un espacio de encuentro, experimentación y aprendizaje guiado por docentes especializados.

Contacto para prensa e informes: Dirección: General Paz 364, Las Flores. Teléfono / WhatsApp: 2244 46 3961 (mensajes). Correo electrónico: estetica1lasflores@abc.gob.ar

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