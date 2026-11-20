EL MUNICIPIO ADQUIRIÓ NUEVA MAQUINARIA La Municipalidad de Las Flores adquirió una nueva maquinaria para el desarrollo y el fortalecimiento de los servicios para toda la comunidad. Se trata de una Pala Retroexcavadora marca Lovol, que será de utilidad para el trabajo diario en calles de la zona urbana y en caminos rurales. Con dicho equipo se podrán realizar, entre otras, tareas en cualquier terreno, incluso en zonas de barro. Permite además la carga de distintos materiales y la excavación en profundidad, clave para el mantenimiento de desagües, zanjeo y obras de infraestructura en los barrios. La máquina fue adquirida mediante el Sistema Leasing, al igual que el camión presentado días atrás, los cuales se suman durante este mes al parque vial de nuestro Municipio.

LA NOCHE DE LOS MUSEOS 2026 – EL PATRIMONIO CULTURAL NOS REÚNE EN LAS FLORES Los museos y otros espacios del partido abrirán sus puertas del 21 al 28 de noviembre. A lo largo de la semana habrá exposiciones, visitas guiadas, presentaciones y encuentros para acercarnos a nuestra historia, al arte y a la naturaleza. Hay lugares que forman parte de nuestra vida cotidiana y que, sin embargo, todavía tienen mucho para contarnos. Una fotografía puede despertar un recuerdo; una visita puede hacernos mirar de otra manera un edificio, un objeto o un paisaje. «La Noche de los Museos» es una invitación a visitar y conocer esos espacios, escuchar las historias que guardan y compartirlas con otros. Una oportunidad para encontrarnos como vecinos y reconocer, en nuestro patrimonio cultural y natural, algo de lo que somos como comunidad. La programación completa, con las actividades, fechas, horarios y lugares, puede consultarse en las redes sociales de Museos y Archivo Las Flores.

BICICLETEADA DE ADULTOS MAYORES La Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, invita a la Bicicleteada que se realizará el próximo martes 24. El encuentro tendrá lugar a partir de las 14 horas y la salida será desde Plaza Mitre. El recorrido se hará hasta el Parque Plaza Montero, luego se dará la vuelta al circuito y por último se compartirá una mateada en el sector de parrillas, en cercanía a la botera de Canotaje. No olvidar el mate, gorro y botella de agua.

PROMOVER EMPRENDEDORES: SE FIRMÓ UN BOLETO DE COMPRAVENTA PARA LA RADICACIÓN DE SERVINT S.R.L. EN ZONA INDUSTRIAL En el marco del Programa Municipal “Promover Emprendedores”, en el día de ayer, el intendente Fabián Blanstein, firmó un boleto de compraventa con SERVINT S.R.L., representada por su socia gerente, María Emilia Acosta, mediante el cual se formaliza la opción de compra de la parcela que actualmente ocupa en la Zona Industrial de Las Flores. La firma desarrolla un emprendimiento dedicado a la prestación de servicios, entre ellos la provisión de baños químicos y otros bienes muebles, así como la limpieza de instalaciones. La empresa había iniciado su radicación en el predio en febrero de 2024, a partir de un acuerdo con el Municipio, realizando las inversiones comprometidas, ejecutando la infraestructura necesaria y poniendo en funcionamiento su actividad. Posteriormente, con la creación del Programa “Promover Emprendedores”, mediante la Ordenanza N.º 3686/2026, se estableció un régimen que permite a los emprendimientos acceder a parcelas municipales bajo determinadas condiciones de inversión, construcción y puesta en funcionamiento, contemplando la posibilidad de ejercer la opción de compra. En este marco, y luego del análisis favorable de la Comisión Evaluadora, se avanzó con la firma del boleto de compraventa correspondiente a una parcela de 2.225,48 metros cuadrados. Esta instancia representa un nuevo paso en el desarrollo y consolidación de emprendimientos locales, promoviendo condiciones que favorezcan la inversión, el crecimiento de las actividades productivas y de servicios, y la generación de nuevas oportunidades en nuestra ciudad. A través de este programa, el Municipio continúa impulsando herramientas para acompañar a emprendedores y fortalecer el desarrollo económico local, promoviendo la radicación, ampliación y consolidación de proyectos en Las Flores.

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