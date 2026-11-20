Desde hoy viernes 20 hasta el domingo 22 se desarrollará en nuestra ciudad el 45to. Festival Nacional de Peñas y Fortines. Un evento criollo que también cumplirá con su temporada 22º desde que fue declarado como Fiesta Nacional. Con un programa más que interesante, el espectáculo tradicionalista argentino, organizado por el Centro Tradicionalista «La Tacuara» concentrará a una cantidad importante de participantes de distintas localidades. Esta noche, desde las 21 horas en el salón que la entidad posee en Avenida Rivadavia, se anuncia la realización de un espectáculo artístico musical y de danzas nativas con la actuación de reconocidos artistas locales y cuerpos de danzas tradicionales. El sábado en el campo de destrezas de La Tacuara, en inmediaciones de Ruta 30 y Presidente Perón habrá prueba de Doma Tipo Polo y Jura de Recados mientras que por la tarde, desde las 18 horas, se realizará el tradicional desfile criollo por las calles de la ciudad. Por la noche, desde las 21 horas los eventos artísticos tendrán continuidad en el salón de avenida Rivadavia donde habrá danzas folklóricas. Además sonará bien fuerte la música de Semilla, Pancho Santarén, Diamante II y Grupo Latido. Para el domingo, día de cierre del Festival Nacional de Peñas y Fortines, la programación destaca la serie de actividades a desarrollarse en el campo de destrezas antes mencionado donde habrá Entrevero de Tropillas, Rueda Grupo y Bastos Copa «Peñas y Fortines», Montas Especiales, Jineteadas , Final de la Copa de Doma Tipo Polo y jineteadas a caballo elegido, gurupa, bastos y encimera.

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