BM – sábado 21 de noviembre
¡LAS OLIMPÍADAS LLEGAN A SU GRAN FINAL! Este domingo 22 de noviembre a las 19hs. en Plaza Mitre se realizará la última jornada de las Olimpíadas Juveniles Florenses 2026 con la etapa educativa: “El Gran Juego de la Ciudad”. En esta propuesta, los equipos deberán recorrer diferentes instituciones y puntos históricos de Las Flores, poniendo a prueba sus conocimientos sobre nuestra ciudad. A través de diferentes cuestionarios, irán sumando puntos en un recorrido que invita a conocer y valorar nuestra historia y nuestra identidad local. La actividad marcará el cierre de una nueva edición de las Olimpíadas, un espacio de encuentro, participación y trabajo en equipo para los jóvenes florenses.
CORTE DE CALLES POR EL FESTIVAL DE PEÑAS Y FORTINES 2026 Se informa que este sábado 21 desde las 16 horas, con motivo de la realización del 45° Festival Nacional de Peñas y Fortines, permanecerá cerrada al tránsito la *Avenida San Martin desde calle Martín Fierro hasta calle Pueblos Originarios y las esquinas adyacentes* (sobre calle 25 de Mayo y Av. Carmen). Asimismo, se solicita a los vecinos *no dejar estacionados los vehículos sobre la Av. San Martín y/o retirar los mismos antes del horario informado* para un mejor desarrollo del Desfile Criollo y de toda la jornada.
GRAN PROPUESTA DE CICLO DE TEATRO ABIERTO DE LA COMEDIA MUNICIPAL La Comedia Municipal de Las Flores, dirigida por Aldo Rizzo, este fin de semana pondrá en escena dos obras de importante temática que se estrenarán en la sala Hugo Mario Ianivelli de la Dirección de Cultura. El sábado 21 a las 21:30 horas y el domingo a las 21 en el escenario Enrique Muñiz, el grupo de arte escénico florense, exhibirá “Papá querido” de Aida Bortnik: una historia que reúne a cuatro hermanos en un encuentro atravesado por los recuerdos, los vínculos familiares y las ausencias. Y también la obra “Gris de ausencia” de Roberto Cossa. Los protagonistas encarnarán aquí personajes que retratarán el desarraigo, la inmigración y los conflictos de una familia entre dos culturas, entre el pasado y el presente. La Comedia Municipal, con estas dos puestas en escena, recupera también el espíritu del Teatro Abierto Argentino, aquel que nació en 1981, en plena dictadura militar, como movimiento de resistencia artística y cultural en defensa de la libertad de expresión. Sin dudas una gran propuesta artística, para no perdérsela. El costo de la entrada ha sido fijado en $5.000.