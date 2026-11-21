GRAN PROPUESTA DE CICLO DE TEATRO ABIERTO DE LA COMEDIA MUNICIPAL La Comedia Municipal de Las Flores, dirigida por Aldo Rizzo, este fin de semana pondrá en escena dos obras de importante temática que se estrenarán en la sala Hugo Mario Ianivelli de la Dirección de Cultura. El sábado 21 a las 21:30 horas y el domingo a las 21 en el escenario Enrique Muñiz, el grupo de arte escénico florense, exhibirá “Papá querido” de Aida Bortnik: una historia que reúne a cuatro hermanos en un encuentro atravesado por los recuerdos, los vínculos familiares y las ausencias. Y también la obra “Gris de ausencia” de Roberto Cossa. Los protagonistas encarnarán aquí personajes que retratarán el desarraigo, la inmigración y los conflictos de una familia entre dos culturas, entre el pasado y el presente. La Comedia Municipal, con estas dos puestas en escena, recupera también el espíritu del Teatro Abierto Argentino, aquel que nació en 1981, en plena dictadura militar, como movimiento de resistencia artística y cultural en defensa de la libertad de expresión. Sin dudas una gran propuesta artística, para no perdérsela. El costo de la entrada ha sido fijado en $5.000.