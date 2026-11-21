La operadora del Área de Turismo y Promoción local se refirió este sábado en la 91.5 al inicio del fin de semana XL por el Día de la Soberanía Nacional remarcando que «a nivel local hemos recibido un número interesante de consultas en las últimas horas en las oficinas del Área de Turismo sobre nuestra capacidad hotelera al tiempo que pensamos que llegarán visitantes al Parque Plaza Montero si el tiempo acompaña». Scalisi recordó que «por supuesto sobresale el Festival Nacional de Peñas y Fortines que comenzó ayer viernes y continuará hoy con el gran desfile por calles céntricas. Y entre otras actividades, se pone en marcha La Noche de los Museos con exposiciones, visitas guiadas, presentaciones y encuentros para acercarnos a nuestra historia, al arte y a la naturaleza». Toda la carterlera turística florense para este finde XL puede consultarse en www.lasflores.tur.ar/eventos

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