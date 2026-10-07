Concejal a punto de asumir Bruno Cáceres sobre el HCD: “Cada cual lleva agua para su molino”

El profesor de educación física asumirá en un interinato reemplazando a la concejal Guillermina Gómez. Cáceres se refirió a su participación en política, como así también indicó sobre la atmosfera que hay en ALF como proyecto para el 2027.

“En 2023 fui candidato a consejero escolar y en 2025 en segundo lugar detrás de Guillermina Gómez. Ya hace varios años que este equipo está trabajando y lo veo consolidado, se van sumando personas y uno ve que no hay una improvisación sino que quien se suma viene con ideas claras y con cosas que son realizables. Es un equipo homogéneo que viene trabajando desde hace varios años. Lo hemos dicho antes, no es una sola persona que está identificada con el radicalismo, estamos abiertos a cualquier vecino que quiera que nuestra ciudad progrese…” Decía en el inicio.

Al tiempo que agregó: “Estuve en la última sesión y tanto Damiana (Torreta) como Luciana (Plini) me van ayudando en los temas que se van tratando. Todos los concejales están ahí porque se deben al pueblo. Y veo que mucho no se ve, cada cual lleva agua para su molino y es difícil llevar un proyecto y que se apruebe en su totalidad…a veces veo quién tiene más poder, es pura estrategia. El que está sentado en una banca sabe cómo es la cuestión. A veces no se apunta a los temas que se necesitan hablar cómo la falta de trabajo. Hay que tratar de descubrir de qué manera el HCD puede contribuir…”

Sobre el tema de generar puestos de trabajo, dijo: “El Ejecutivo tiene que tratar de darle herramientas al ciudadano para que pueda desarrollarse. En la campaña anterior nosotros hablamos de apuntalar ferias, fue desde nuestro bloque y se cumplió, igual entiendo que es un “parche” …Siempre uno se compara con Saladillo, yo como apicultor sé que allí hay una empresa de máquinas apícolas que funciona gracias a la unión que haya hicieron. Allá los dejan crecer y los motivan, acá no sé si eso también se hace. Un día fui y me mostraban en la zona de la colectora de ruta 205 lo que habían crecido. Acá hay varios apicultores, somos varios, creería que hay como 50 aproximadamente…”

Sobre el pedido de informes al ejecutivo sobre el ex sanatorio, dijo: “La idea con respecto al ex Sanatorio es ver en qué condiciones está, que se puede hacer para recuperarlo en vista a la gran demanda que tiene el Hospital…”

Sobre su asistencia al HCD previo a ocupar la banca, dijo: “El pasado jueves hubo reunión de labor parlamentaria, se habló de los sorteos de las casas que se están por entregar…Se buscó un acuerdo para que cuanto antes se dé una respuesta clara a los adjudicados. Hay que hacer un trabajo muy arduo desde el área social y ver quiénes realmente necesitan una casa. Hay gente que salió sorteada y tiene vivienda y eso no corresponde, por eso queremos que se haga una entrega clara…Uno como concejal interino tiene tal vez otra visión con respecto a la gente que está desde hace tiempo. Guillermina por cuestiones particulares se toma 15 días y uno tiene la obligación de asumir…” Remarcaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A BRUNO CACERES

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