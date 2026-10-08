Cristian Chiodini: «Se proyectan nuevas inversiones en el Parque Plaza Montero»

El secretario de Producción, Turismo y Ambiente habló con la 91.5 sobre los eventos que se vienen próximamente con motivo del fin de semana largo (Encuentro de Chevrolet, Motoencuentro y Las Flores Country) al tiempo que adelantó que se proyectan nuevas inversiones turísicas en el Parque Plaza Montero. Fue en el marco del Provincial de Canotaje que se disputó el pasado fin de semana. «Se está conversando con potenciales inversiones de sectores que puedan prestar servicios de gastronomía y recreación en vista de un calendario que está presentando distintas propuestas», manifestó. «Estos eventos como el certamen de canotaje propician también el encuentro de familias, el bienestar y a la vez brinda la posibilidad presenciar competencias de nivel», subrayó Chiodini.

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