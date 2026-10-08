La Buena Noticia: un filósofo español habló sobre la crianza de los hijos: “La sobreprotección es un impedimento clave para desarrollar la cultura del esfuerzo”

Según el reconocido filósofo, teólogo y catedrático español Francesc Torralba, «la crianza no tiene una hoja de ruta marcada. Cada padre o madre se deja llevar por sus propias experiencias y circunstancias. Esto puede hacer que los progenitores improvisen sobre la marcha, repitan patrones de la infancia o cometan demasiados errores. Uno de los más comunes es pensar en los hijos como una propiedad». Según explicaba el experto catalán en una de sus últimas intervenciones, esta forma de entender la crianza está estrechamente relacionada con la sobreprotección. «La sobreprotección es un impedimento clave para desarrollar la cultura del esfuerzo. Es la tendencia a evitar la caída, a evitar la contrariedad, a quitar el obstáculo para que no se frustre, para que no fracase, para que no sufra», afirmó en uno de los últimos episodios del pódcast Gente sin límites. Y agregó: «Se van apartando las piedras de su camino y se hace una visión de la vida completamente equivocada. Si no le acostumbras y le sobreproteges, la consecuencia final es que se hunde frente a la primera piedra». Por ello, el especialista insiste en las consecuencias de este tipo de crianza. “Aquí hay una mala praxis educativa, que es la sobreprotección y el paternalismo. Esto da lugar a una generación a la que hemos llamado ‘copo de nieve, generación de cristal o generación de porcelana’ porque se rompen a la mínima”.

Fuente: Clarín

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