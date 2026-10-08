BM – jueves 8 de octubre

SE REALIZÓ EN PLAZA MITRE LA JORNADA ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN DE ADULTOS MAYORES En el marco de las actividades programadas por el Día Internacional de las Personas de Edad – que se conmemoró el 1° de octubre -, la Dirección de Adultos Mayores realizó una jornada especial en la Plaza Mitre para promover un envejecimiento activo, saludable y participativo. La tarde contó con actividades físicas, juegos, recreación y música de la mano de los profesores Antonela Turturici y Enzo Teves. Para cerrar, se compartió una mateada, un espacio fundamental para conversar, compartir experiencias y seguir construyendo una sociedad más inclusiva. La jornada contó con el acompañamiento del intendente Fabián Blanstein, y la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile.

PRÓXIMO Y ÚLTIMO ENCUENTRO El lunes 12 de octubre a las 11:00 horas se llevará a cabo la Jornada intergeneracional junto al Hogar Convivencial Rinconcito. Será en el Parque Plaza Montero y se invita a quienes deseen participar.

CATTORINI: UNA HISTORIA DE TRABAJO EN LAS VOCES DE SUS EXTRABAJADORAS El Museo Histórico Alfredo R. Almada lleva adelante una investigación histórica sobre la fábrica textil Cattorini. En un nuevo encuentro, el equipo entrevistó a un grupo de mujeres que formaron parte de la fábrica y compartieron recuerdos y experiencias. Sus testimonios y las fotografías reunidas ayudan a reconstruir la historia de Cattorini desde la experiencia de los trabajadores. Para muchas mujeres, trabajar allí fue su primer empleo industrial. Tener un ingreso propio les permitió ganar autonomía y tomar decisiones sobre su vida y su hogar. El Museo busca reconocer el aporte de las exoperarias a la industria textil local e integrar sus experiencias a la historia productiva y social de Las Flores.

El equipo del Museo Histórico, integrado por la T.S. Rocío Joanteguy y el Prof. Ezequiel Milicich, desarrolla la investigación junto con la artista textil Marga Steinwasser, cuya participación es fundamental, y María Montorfano, de MAPA Espacio de Arte. La investigación continúa y el Museo invita a quienes trabajaron en Cattorini a compartir testimonios, fotografías, documentos u otros materiales vinculados con la fábrica. Para acercarlos, pueden comunicarse a través de las redes sociales de Museos y Archivo Las Flores o por WhatsApp al 2244 50-6981.

About The Author