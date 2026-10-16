Tristeza en la televisión: murió Fernando Confessore, histórico meteorólogo de TN y El Trece

El reconocido meteorólogo Fernando Confessore, periodista del canal de noticias TN y El 13, murió este viernes por la madrugada en su casa del barrio porteño de Versalles. Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 02:00 en su vivienda, ubicada sobre la calle La Huella. Efectivos de la Policía acudieron a su casa tras recibir un llamado de la esposa del meteorológo, quien alertó que el periodista se había desvanecido de modo repentino. Efectivos policiales y personal del SAME realizaron maniobras de RCP durante varios minutos, pero no lograron reanimarlo. El periodista Mario Massaccesi, conductor de TN, fue quien comunicó la noticia esta mañana. “Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995. Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”, comunicó.

Fuente: Página 12

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