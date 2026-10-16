16 de octubre de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Tristeza en la televisión: murió Fernando Confessore, histórico meteorólogo de TN y El Trece

49 segundos atrás Fm Alpha

El reconocido meteorólogo Fernando Confessore, periodista del canal de noticias TN y El 13, murió este viernes por la madrugada en su casa del barrio porteño de Versalles. Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 02:00 en su vivienda, ubicada sobre la calle La Huella. Efectivos de la Policía acudieron a su casa tras recibir un llamado de la esposa del meteorológo, quien alertó que el periodista se había desvanecido de modo repentino. Efectivos policiales y personal del SAME realizaron maniobras de RCP durante varios minutos, pero no lograron reanimarlo. El periodista Mario Massaccesi, conductor de TN, fue quien comunicó la noticia esta mañana. “Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995. Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”, comunicó.

Fuente: Página 12

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Juntos con el Padre Campion, Quinteros y Hemmen la Asociación de Padres lanzaron el proyecto por un elevador para el Colegio San Miguel

2 días atrás Fm Alpha

Club Social Las Flores: Convocatoria a Asamblea

2 días atrás Fm Alpha

Luto en el boxeo argentino: murió Jorge «Locomotora» Castro

2 días atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Tristeza en la televisión: murió Fernando Confessore, histórico meteorólogo de TN y El Trece

49 segundos atrás Fm Alpha

El Taladro es el nuevo puntero del Torneo Clausura y quedó cerca de las semifinales

2 horas atrás Fm Alpha

BM – viernes 16 de octubre

2 horas atrás Fm Alpha

Club de Leones: éxito en la jornada comunitaria «La plazoleta de la estación»

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.