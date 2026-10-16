El Taladro es el nuevo puntero del Torneo Clausura y quedó cerca de las semifinales

(foto archivo) Le ganó anoche 1 a 0 a El Hollín con gol de Patricio Peñalva. El triunfo del equipo de Gonzalo Aparicio lo llevó a alcanzar al aurinegro en igualdad de puntos. En la última fecha, el verde define el primer lugar en la tabla y su clasificación ante Atlético Las Flores.

(Por Flavio iacomini)

Noche de jueves futbolístico en cancha de Juventud Unida. Pasada la medianoche, ya en la madrugada de hoy, terminó el encuentro postergado del domingo pasado entre El Hollín y El Taladro, que en el marco de la sexta y penúltima fecha del campeonato oficial sostuvieron dos equipos del futbol florense que se ilusionan con llegar a las instancias decisivas del certamen.

El “Pato” Patricio Peñalva, en los primeros minutos de juego, puso en ventaja al verde. La conversión del diez de El Taladro terminó siendo definitiva en un partido cerrado donde hubo chances de gol de los dos lados. El Taladro fue un poco más en el primer tiempo donde inclusive pegó un tiro en el poste del arquero Tomas Felice.

En la etapa complementaria, El Hollín, dirigido técnicamente por Hugo Arrambide, buscó el empate, muchas veces con desesperación y no estuvo fino en la definición, mientras que también las intervenciones del arquero Juan Gaimaro fueron las que impidieron la caída de su valla.

El Taladro, en la segunda mitad, estuvo más replegado, pero en la contra tuvo también posibilidades como para haber aumentado el marcador de un encuentro que fue bien arbitrado por Luciano Macencio.

Al equipo de Gonzalo Aparicio le anularon un gol por posición adelantada cuando ya toda la parcialidad verde festejaba.

El triunfo de esta madrugada del equipo de calle Independencia, lo dejó en el primer lugar en la tabla de posiciones con 10 puntos, pero con la salvedad que al verde le queda un partido mas por jugar ante Atlético Las Flores.

Su rival de anoche El Hollín, también con 10 unidades, terminó su participación en la fase regular del torneo y si bien jugará los cruces para intentar acceder a una de las semifinales, ya no lo podrá hacer de manera directa (ante igualdad de puntos se tiene en cuenta el resultado entre si).

El Taladro: Juan Gaimaro, Gino Manganiello, Alexis Espíndola, Mateo Cantet, Gianfranco Manrique, Braian Delgado, Santino Rodríguez, José Gioia, Juan María López, Patricio Peñalva, Wenceslao Rivas. Relevos: Valentino Cardoso, Bautista Onraita, Francisco Negrete, Ignacio Canosa, Thiago Lisazo, Rocco Lemma. D.T: Gonzalo Aparicio. Ayudante de Campo: Juan Cazes.

El Hollín: Tomás Felice, Guillermo Tus, Elías López, Francisco Quintieri, Diego Velázquez, Jonatán Cartasso, Enzo Aguirre, Walter Carpinetti, Julián Sandez, Maximiliano Canova, Amadeo Sandez. Relevos: Bernardino Paniagua, Nicolás Urruchua, Néstor Luján, Agustín Safiri, Luciano Martinez, Thiago Maciel. D.T: Hugo Arrambide. Ayudantes de campo; Fabricio Bertholet y Mauricio Curuchet.

Arbitro: Luciano Macencio. Líneas: Horacio Maciel y Ariel Zapettini.

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