BM – viernes 16 de octubre

JUEGOS BONARENSES: LA DELEGACIÓN FLORENSE SE PREPARA PARA DISPUTAR LA FINAL PROVINCIAL EN MAR DEL PLATA El intendente Fabián Blanstein; el secretario de Deportes, Favio Folini; el director de Deportes, Pedro Cantet; Atahualpa Rodríguez (Cultura) y Enzo Tévez (Adultos Mayores), encabezaron ayer en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” la reunión informativa sobre la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026 que se desarrollará desde el lunes 19 hasta el viernes 23 de octubre en Mar del Plata.

En Deportes, lo florenses estaremos representados por:

En Bonaerenses en Carrera: Valentino Dodaro, Catalina Ametrano (+18 PCD) y Blas Flores (+18 PCD).

Taekwon do: Francisco Stuer (Sub 13 libre – Formas).

Tenis de mesa: Ignacia Goñi (19+ PCD) y Gianna De Benedetto (Sub 14).

Canotaje: Tomás Adorno Cárdenas (Sub 14 Libre Federado), Luca Benjamín Carpinetti (Sub 14 Libre Federado) y Francisca Abrego (Sub 14 Libre Federada).

Natación: Sub 14: Benjamín Lemma González (200 m. Libres), Santino Lemma González (100 m. Pecho), Valentina Perazzo Iriarte (50 m. Libres), Macarena Espinosa (100 m. Espalda) y Renata Llull (100 m. Pecho). En Sub 16: Gonzalo Onzari (100 m. Espalda) y Domingo Scarpitti (100 m. Pecho). PCD: Leticia Dierickx.

Acuatlón: Santino Dierickx (Sub 14).

Ajedrez: Delfina Maciel (Sub 16).

Fútbol PCD: Diego Larramendi, Cristian Romero, Rodolfo Rivarola, Esteban Castro, Emiliano Castro, Jesús Castro y Enzo González.

Vóley Mixto: Sub 13 Escolar no Federados (Escuela Media N° 2): Fermín Sánchez, Bianca Orlando, Juana Fernández, Bianca Stuer, Marco Abraham, Catalina Rafanelli Schumacher, Federica Díaz, Francisco Poffer, Keyden Pérez Córdoba y Fausto Maldonado.

Fútsal: Sub 15 Libre: Ignacio Cenzano, Venancio Ruíz, Santino Bertholet Molina, Enzo Llamas, Simón González, Ignacio Elgue, Facundo Condinanzo, Bautista Sacchetti, Benjamín Redolatti y Eliseo López Pena.

Patín Artístico: Valentina Jacquet (Quinta “C” Sub 16), Bianca Mercere (Tercera “C” Sub 13), Miguelina Pellejero (Segunda “C” Sub 16), Mía Mercere (Primera “C” Sub 16), Juana Cantet (Primera “C” Sub 18), Carola Siri (Tercera “B” Sub 16) y Paz Dorronsoro (Segunda “B” Sub 16).

Atletismo: Camilo Torres Díaz (Sub 14 Libre; Lanzamiento de Martillo), Morena Depetrini (Sub 14 Libre; Lanzamiento de Bala), Catalina Paulé (Sub 14 Libre; Lanzamiento de Martillo), Mía Bustos De Las Casas (Sub 16; Lanzamiento de Martillo), Luciana Espíndola (Sub 18; 100 metros con vallas), Jazmín Ibarra (Sub 18; 100 m.) y Rocío Morales (Sub 16 Libre; 300 m.).

Beach Vóley: Celina Etcheto y Clarita Abraham (Sub 14); y Trinidad Zalazar y Clara Coronel (Sub 16).

Atletismo PCD: Blas Flores (Salto en Largo), Wenceslao Larramendi (Lanzamiento de Clava), Morena Sosa (Lanzamiento de Bala), Josefina García (Salto en Largo), Ambar Carballo Lescano (Salto en Largo) y Victoria Castro (100 m.).

Padel: Olivia Di Tullio y Antonia Córdoba (Sub 14); y Emma Di Tullio y Maitén Giacoia Puente (Sub 18).

Responsables de la Delegación: Favio Folini (Secretario de Deportes), Pedro Cantet (Director de Deportes) y Fernanda Negrete (Coordinadora).

Por otro lado, en Adultos Mayores: Mario Orlando (Ajedrez), Luis Ailán (Taba), Inés Alanís (Natación 200 m. Libres), Nelly Décima (Chin Chón), Mónica Montes (Bonaerenses en Carrera), Ricardo Carpinetti (Bonaerenses en Carrera); Estrella Sirvent y Mirta Cancela (Pentatlón); y Luis Fumiatti y Miguel Sánchez (Tejo).

Responsable de la Delegación: Mariano Montes de Oca (Director de Adultos Mayores).

En Cultura: María Sol Campos (Objeto Tridimensional PCD), Paulina Caputo (Fotografía Juveniles), Inés AlanÍs (Plato Principal Adultos Mayores); María Inés de Meo y Jorge Marcote (Danza Tango Adultos Mayores); Amelia Alvarado y Vicente García (Danzas Folklóricas Sub 15), Naiara Fredes (Malambo Sub 18); Eliseo López, Juan Carrasco, Alfonso Mosquera y Franco Aranda (Música Rock Juveniles); Karen Coronel, Jimena Piarristeguy y Agustín Medrano (Danza Teatro PCD); y Lautaro Duarte, Caetana Verteramo, María Paz Duarte y Milena Ríos (Teatro Juveniles).

Responsable de la Delegación: Atahualpa Rodríguez.

Por otro lado, en el área de Discapacidad la referente será Manuela Cieza (Directora), mientras que Luciana Gelené se encargará de la logística.

CONTINÚAN LAS TAREAS DE AMPLIACIÓN EN MAS DE 500 METROS DE LA RED CLOACAL EN LA AV. ROBERTO TRUCCO El equipo técnico de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, se encuentra realizando la ampliación de la Red Colectora Cloacal de la calle Roberto Trucco, entre Av. Independencia y Av. Islas Malvinas. El proyecto de ejecución, que se lleva adelante a través de la modalidad de gestión asociada y esfuerzo compartido entre el Municipio y los vecinos beneficiarios del sector, comprende una extensión de 550 metros lineales. La viabilidad técnica e institucional del proyecto cuenta con el debido respaldo normativo y operativo y la aprobación y factilidad mediante las gestiones y trámites que se llevaron a cabo ante la empresa prestataria ABSA (Aguas Bonaerenses S.A.), garantizando que la ampliación cumple con las pendientes, diámetros y parámetros exigidos para su posterior vuelco y mantenimiento en la red existente.

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