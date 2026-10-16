16 de octubre de 2026

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Club de Leones: éxito en la jornada comunitaria «La plazoleta de la estación»

2 horas atrás Fm Alpha
En la mañana de hoy viernes la comunidad educativa del Jardín de Infantes 902 llevó a cabo con gran éxito su esperada Unidad Didáctica titulada «La plazoleta de la estación», una iniciativa articulada en conjunto con el Club Leones florense. Familias, docentes y alumnos se concentraron en las instalaciones de la institución a las 9:45 hs para dar inicio a una caminata grupal compartida rumbo a la plaza «José Luis Dorronsoro», ubicada en Pellegrini y Avda. Avellaneda. Bajo el lema «Las cosas grandes suelen tener pequeños comienzos», los más chicos disfrutaron de una mañana al aire libre conectándose con el entorno y revalorizando los espacios públicos. La jornada sociocomunitaria fortaleció los lazos entre la escuela y el barrio, promoviendo el trabajo en equipo y la participación activa de los adultos. Para coronar este hermoso encuentro recreativo y pedagógico, los presentes compartieron una gran mateada final que cerró el evento con sonrisas, charlas y un fuerte sentido de unión vecinal.

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