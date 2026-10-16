La Buena Noticia: hallazgos del Nobel de Química permiten controlar las formas de las moléculas

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska otorgó el Premio Nobel de Química 2026 a Henri B. Kagan, catedrático emérito de la entonces Universidad de París-Sur (Francia) y a Kenso Soai, catedrático emérito de la Universidad de Ciencias de Tokio (Japón) “por el descubrimiento de los efectos no lineales y la autocatalisis en la síntesis orgánica asimétrica”. Sus hallazgos han aportado herramientas fundamentales para la fabricación de productos farmacéuticos, aromas, fragancias y químicos agrícolas. Kagan descubrió una nueva forma de manipular las reacciones químicas, que permite crear un mayor exceso de una de las imágenes especulares de lo que antes se creía posible. Este descubrimiento ha supuesto una revolución para los químicos que desarrollan reacciones para la fabricación de diferentes productos y nuevos materiales. De acuerdo con el comunicado de la Academia Sueca, los efectos no lineales que descubrió Kagan se han convertido en una herramienta importante para los químicos a la hora de diseñar nuevas reacciones.

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

About The Author