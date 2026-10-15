15 de octubre de 2026

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Familia emocionada: En 8 días se juntó el dinero para la operación de Homero

3 minutos atrás Fm Alpha

Como publicamos la semana pasada, a Homero de 4 años, deben realizarle una delicada operación de amígdalas, adenoides y oídos. Para intervención de la misma, debían juntos casi 3 millones de pesos. Hace apenas 8 días la familia propuso una rifa domestica donde la gente participó logrando reunir el dinero necesitado. Yanina nos contaba:

“En 8 días se juntó todo el dinero todo para hacer la cirugía de Homero …Quiero agradecer a los medios que participaron colaborando, el sorteo se realizara por la red social de Las Flores TV…Ahora mandaron las órdenes para hacer los pre quirúrgico, se realizaran principio de semana entrante, y a partir de ahí le será dado el turno para la operación… lo importante de terminar el año con el nene operado, deseo que sea pronto la operación comentaba su mamá Yanina a FM ALPHA.

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