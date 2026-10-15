15 de octubre de 2026

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Torneo Clausura: El Hollín y El Taladro se ponen al día

5 minutos atrás Fm Alpha

(ver cronograma) Luego de la suspensión parcial de la 6ta. fecha de la fase clasificatoria del pasado fin de semana, este jueves desde las 22hs. en el estadio de Juventud Unida se jugará uno de los partidos postergados. El «carbonero» se medirá ante el verde en un encuentro atractivo ya que se trata de dos equipos animadores del certamen. Por otro lado, queda pendiente el encuentro entre Juventud Unida y Barrio Traut. Además se confirmó que el próximo sábado se disputará la fecha de inferiores y fútbol femenino también suspendida por lluvia. El domingo no habrá fútbol debido a la celebración por el Día de la Madre.

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