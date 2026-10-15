BM – jueves 15 de octubre

ENCUENTRO Y JORNADA COMPARTIDA CON ADULTOS MAYORES Y EL HOGAR CONVIVENCIAL En el marco de las actividades programadas por el Día Internacional de las Personas de Edad – que se conmemoró el 1° de octubre – el Centro Recreativo Municipal fue escenario de una jornada intergeneracional entre adultos mayores y los niños del Hogar Convivencial. Durante el encuentro compartieron un almuerzo, música, juegos y realizaron tortas fritas. Uno de los momentos destacados de la jornada fue la barrileteada en la que grandes y chicos trabajaron juntos en el armado y remontada de barriletes artesanales, en un espacio de creatividad, risas y transmisión de saberes entre generaciones. La actividad permitió llevar adelante un espacio de encuentro y disfrute, fortaleciendo los vínculos entre quienes estaban presentes. «Ver trabajar juntos a un adulto mayor y a un niño para hacer volar un barrilete nos demuestra que la solidaridad y el afecto son los mejores puentes entre generaciones».

ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO A JARDINES DE INFANTES DEL DISTRITO Días pasados, a través de la iniciativa de la Secretaría de Educación y Cultura con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes, se entregó material que promueve el desarrollo motriz, el juego y la equidad de oportunidades en la primera infancia.

El encuentro contó con la presencia de la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez; la inspectora de Nivel Inicial, Roxana Albornoz y el director de Deportes, Pedro Cantet. En el marco de las políticas educativas orientadas al fortalecimiento de la educación pública, se llevó a cabo la entrega del material deportivo y didáctico destinado a los jardines de infantes. En palabras de la secretaria de Educación, esta entrega tiene como sustento promover tempranamente hábitos de vida activos para prevenir el sedentarismo. Asimismo, que el uso autónomo de estos materiales fortalece la seguridad, la independencia y la confianza de niños y niñas durante sus primeros años de aprendizaje.

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