15 de octubre de 2026

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Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

4 horas atrás Fm Alpha

(Ver orden del día) Con un temario de 25 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19 horas una nueva sesión ordinaria en el salón «Dr. Oscar Alende». Entre lo más destacado, el Bloque Adelante Las Flores presentará un Proyecto de Comunicación sobre informe varios puntos estado plan de obras públicas (infraestructura educativa). Por otra parte, entre los Proyectos de Resolución, el Bloque LLA se referirá a factibilidad consorcio obra extensión gas natural vecinos. Finalmente, el Bloque TxLF buscará gestionar, a través de un Proyecto de Decreto, gestionar una reunión con la directora ejecutiva de PAMI.

ORDEN DEL DIA Sesion 15 de octubre (2)

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