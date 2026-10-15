Comienza el 24to. Encuentro Internacional de Teatro del Borde

Hoy jueves 15 de octubre comienza el 24º Encuentro Internacional de Teatro Del Borde, que se llevará a cabo en Las Flores, provincia de Buenos Aires, Argentina, hasta el domingo 18 inclusive, con la participación de importantes artistas, capacitadores e investigadores relacionados con el Teatro Independiente de Argentina y el exterior. Este Encuentro, de larga y prestigiosa trayectoria, ha sido declarado De Interés Legislativo por el Honorable Concejo Deliberante de Las Flores (Decreto 31/2026) y cuenta con el apoyo del Consejo Provincial de Teatro Independiente, la Municipalidad de Las Flores y más de setenta instituciones, empresas, comercios y personas, que auspician su realización.

En esta ocasión, participarán de la actividad:

– Dr. Jorge Dubatti (CABA)

– Cía. Sin Rueditas (Saladillo, Bs. As.)

– CIIE Saladillo y Las Flores (ETRs Víctor Furci, Gabriela Sameghini y Luz Igolnikow)

– Cía. El Piso de Arriba (Cipolletti, Río Negro)

– Lic. Claudia Quiroga (Morón, Bs. As.)

– Cía. EstoCadaVEP (Cipolletti, Río Negro)

– Cía. Buenas Canas (Lima, Perú)

– Pepo Sanzano (Tandil, Bs. As.)

– Cía. Murallón Teatro (Tandil, Bs. As.)

– Christian Fortezza (CABA)

– Daniel Zaballa (Castelar, Morón, Bs. As.)

– Escuela de Espectadores de Las Flores

– Del Borde Teatro (Las Flores, Bs. As., agrupación organizadora).

Habrá cuatro talleres (dos de ellos con inscripción previa, escribiendo a encuentrodeteatrodelborde@gmail.com), seis espectáculos, dos charlas y la presentación de tres libros.

Los talleres, charlas y presentaciones serán con entrada gratuita, mientras que los espectáculos tendrán una entrada de $ 10000 (con descuentos para jubilados, docentes y estudiantes).

La programación prevista es la siguiente:

Jueves 15/10

9 Hs. El otro lado del escenario… otros mundos posibles. Exploraciones sobre creación y desmontaje en teatro de objetos, en clave artística y ambiental. / Experiencia CIIE: Taller introductorio al Teatro de Objetos (Prof. Gabriela Sameghini, Luz Igolnikow y Víctor Furci) + espectáculo El Titiritero andante (Cía. Sin Rueditas, Saladillo, Bs. As.) + Desmontaje (Escuela de Espectadores de Las Flores / Público: Docentes de todas las áreas y niveles. Estudiantes y público en general / Lugares: Escuela Primaria Nº 18 (Av. Avellaneda y B. de Irigoyen) y Espacio Teatral Del Borde (B. de Irigoyen 570).

14 Hs. El país del no me importa (espectáculo + desmontaje) / Cía. El Piso de Arriba (Cipolletti, Río Negro). Público: ATP / Lugar: Escuela Primaria Nº 19 (Carramasa s/n).

18.30 Hs. Cultura del Consentimiento en las Artes Escénicas y el Deporte (charla) / Lic. Claudia Quiroga (Morón, Buenos Aires). Público: +15, artistas escénicos, bailarines, deportistas, etc. / Lugar: Escuela de Educación Artística Nº 1 (Av. Gral Paz 364).

21 Hs. Hush! el diario que cambia y crece (espectáculo + desmontaje) / Cía. EstoCadaVEP (Cipolletti, Río Negro). Público: +15 / Lugar: Espacio Teatral Del Borde.

Viernes 16/10

9 Hs. Taller de Clown (taller) / Tomás Carreño (Lima, Perú) / Público: +17 con o sin experiencia / Duración: 3 horas / Lugar: Centro Cultural El Caldero (Av. Rivadavia y Santamarina).

13.30 Hs. Plenaria. Teatros independientes (encuentro, intercambio) / Participantes del Encuentro comparten trayectorias y vivencias. / Lugar: Centro Cultural El Caldero.

16 Hs. Clínica de Impro (taller. 1er. encuentro) / Coordina: Pepo Sanzano (Tandil, Buenos Aires) / Público: +16 / Duración: 2 encuentros de 3 horas / Lugar: Federación de Educadores Bonaerenses (25 de Mayo 617).

20 Hs. Velado amor viajero. Crónicas de Ada María Elflein (espectáculo) / Cía. Grupo Estable El Popular (CABA). Público: +14 / Lugar: Espacio Teatral Del Borde.

22.30 Hs. Improcedentes (espectáculo) / Cía. Murallón Teatro (Tandil, Buenos Aires) / Público: ATP / Lugar: Espacio Teatral Del Borde.

Sábado 17/10

9 Hs. Clínica de Impro (taller. 2do. encuentro) / Coordina: Pepo Sanzano (Tandil, Buenos Aires) / Público: +14 / Duración: 2 encuentros de 3 horas / Lugar: Federación de Educadores Bonaerenses.

17.30 Hs. Textos para encender la escena (presentación de libro). Daniel Zaballa (Castelar, Morón, Buenos Aires) + De qué y por qué nos reímos. Actuación y Comicidad (presentación de libro) + El cuerpo y la palabra cómica (taller de comicidad). Christian Forteza (CABA) / Público: +18 con o sin experiencia / Lugar: Biblioteca Popular 25 de Mayo (Av. Rivadavia 325).

21 Hs. Estos Pantalones No Son Mis Pantalones (espectáculo) / Cía. Buenas Canas (Lima, Perú) / Público: +12 / Lugar: Espacio Teatral Del Borde.

Domingo 18/10

10 Hs. Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento desde la escena (presentación de libro) + Teatro argentino de posdictadura (Conferencia). Dr. Jorge Dubatti. Público: ATP. Lugar: Espacio Teatral Del Borde

Se puede ver el detalle de la programación y links de acceso para inscripciones a los talleres en https://drive.google.com/file/d/1FZ0o402YA6Ps-FZNLonRaA1naEI9OAbt/view?usp=sharing

El ingreso a las funciones teatrales será por orden de llegada. No se podrá reservar ni comprar entradas con anticipación.

Los espectáculos tendrán un espacio de diálogo entre espectadores y artistas (desmontaje, moderado por la Escuela de Espectadores de Las Flores), posterior a la función, en el que el público podrá optar por participar o no.

Redes: @delbordeteatro