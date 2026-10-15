15 de octubre de 2026

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La Buena Noticia: el gobierno lanzó un plan nacional para reducir las muertes por infartos y ACV

6 horas atrás Fm Alpha

El gobierno nacional anunció la creación del Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030, una estrategia que busca reducir las muertes prematuras, las enfermedades y las discapacidades asociadas a los problemas vasculares en Argentina. El ministro de salud, Mario Lugones, presentó la iniciativa durante la apertura del Congreso Argentino de Cardiología, que comenzó este miércoles. La propuesta plantea una estrategia común para abordar las enfermedades que afectan al corazón y al cerebro, con acciones que abarcan desde la prevención de los factores de riesgo hasta la atención de urgencias, la rehabilitación y el seguimiento de los pacientes. El anuncio se produce en un contexto en el que la mortalidad hospitalaria por infarto continúa siendo un desafío para el sistema sanitario argentino. Según datos difundidos por especialistas a partir de registros nacionales, entre 2015 y 2024 el 8,6% de los pacientes internados por el tipo más grave de infarto agudo de miocardio falleció durante la hospitalización. La iniciativa oficial busca articular los recursos y programas existentes en el ámbito nacional y provincial para mejorar la respuesta sanitaria y reducir las consecuencias de estas enfermedades. Uno de los principales ejes del programa será reforzar la prevención y el control de los factores de riesgo cardiovascular. Entre ellos se encuentran la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y la enfermedad renal crónica, condiciones que pueden aumentar la probabilidad de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular (ACV).

Fuente: El Litoral

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