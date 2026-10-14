14 de octubre de 2026

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Escuela Agraria, sorteo de viviendas y sesión ordinaria: hablamos con la concejal Damiana Torretta

44 minutos atrás Fm Alpha

La concejal perteneciente al Bloque Adelante Las Flores habló este miércoles con la 91.5 sobre la reciente visita a la Escuela Agraria donde se entrevistaron con su director, Ing. José Cagigas para conversar diversos temas relacionados como la educación agraria y desarrollo productivo. «Fuimos muy bien recibido por el director, los docentes y alumnos que estaban trabajando en los distintos entornos formativos. Intercambiamos ideas y conversamos sobre el aporte del establecimiento a la produccion agraria», afirmó. Sobre la sesión ordinaria de este jueves, Torretta adelantó que «entre lo más destacado se ha trabajado con todos los bloques políticos sobre un despacho de Comisión Plenaria sobre los 72 pre-adjudicados del primer sorteo de viviendas que luego quedaron afuera cuando se hizo el segundo sorteo. El Ejecutivo podría otorgar terrenos municipales para que esas familias puedan construir su vivienda. Sería llevar algo de justicia para lo que fue un sorteo totalmente desprolijo como muchos recordarán».

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