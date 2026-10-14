Juntos con el padre Campion, Quinteros y Hemmen lanzaron el proyecto por un elevador para el Colegio San Miguel

Un ambicioso proyecto que tuvo sus posibilidades de concretarse años atrás, pero premiaron otras necesidades que terminaron postergando la instalación de un ascensor para el uso principalmente de personas con movilidad reducida.

Por esto, conversaron en “El Periodístico” con Ernesto Varela, el cura párroco Eduardo Campion, la contadora y docente Claudia Quinteros y el profesor Julio Hemmen, ahora el proyecto es por la compra e instalación de un elevador.

“El proyecto surge por necesidad de alumnos y docentes para que todos puedan utilizar las plantas superiores del colegio, reunión tras reunión comenzamos con el proyecto…Arrancamos desde marzo y en julio se hizo el desfile que anduvo muy bien, se hizo en el gimnasio que fue muy exitoso…el elevador tiene un valor de 29 mil dólares (45 millones de pesos) y se va actualizando, más la preparación/mano de obra y el costo va subiendo, se evaluó la silla que va a la par de la escalera y otros proyectos que no fueron viables…Es una necesidad porque realmente lo necesita la persona que tiene que tener acceso a las plantas superiores, tenemos mucha fe en que va a resultar, es una necesidad indispensable para el Colegio…Se hicieron otros proyectos como para hacer una rampa pero por la infraestructura no es posible. La parte preparatoria no es complicada porque va en el hueco donde están las escaleras, eso lo hace factible al proyecto…en esta primera etapa somos muy optimistas, los papás que estuvieron en las reuniones ponen su buena disposición en el proyecto…El colegio cuenta con 900 alumnos, 11 tienen una terapista ocupaciones, 9 con PP y 4 con discapacidad severa. Es de gran necesidad porque en el primer piso se encuentra el salón de actos y es complicado para quienes tienen una discapacidad motriz, como sociedad del colegio es una necesidad urgente…Llegó el momento en que hay que hacerlo, ya nos establecimos que se pueda concretar lo más rápido posible, ojalá el año que viene ya esté instalado. Creemos nuestra ciudad que siempre es muy solidaria, la colaboración de la gente va a estar. Esto va a ser el proyecto para el año que viene…” reflexionaban positivamente.

Sobre la factibilidad dijeron: “Se presentó a la municipalidad, se analizó la factibilidad, si educación habilita también, con el dinero se iniciaría la obra. Venimos recaudando, es poco lo que hay en relación a la obra. Estamos en menos del 10%, hay que seguir trabajando…Queremos mostrar la accesibilidad que tenemos hoy por hoy y mostrar el lugar donde se va a hacer. Hay ex alumnos que son hoy profesionales y también están dispuestos a ayudar. Todos lo vamos a necesitar en algún momento por eso se quiere extender a toda la comunidad.

También agregaban: “Se habló con el proveedor que en estos días va a venir a Las Flores porque ellos financian ciertas obras, nos hablaron de señar con un 30%, nosotros quisiéramos pagarlo ya, a través del colegio se ha hecho una cuenta a través del Banco Nación con un QR para hacer donaciones, la cuenta la maneja el colegio, el alias es: familiasanmiguel y la razón social es Colegio San Miguel…” de la cuenta del Banco Nación…”

Sobre la posibilidad de que el obispado aporte algo en estos emprendimientos, Campion dijo: “El obispado alienta a que se haga, nosotros tenemos que colaborar con la diócesis. No hay colecta para estas obras extraordinarias, no se toca para otra cosa que no sea ayudar a los más necesitados…El manejo de los fondos está subsidiado para docentes, personal directivo, y sí el colegio con la cuota una parte de ellos se utilizan para el mantenimiento del edificio, etc, los fondos no son suficientes para llevar una obra de esta, y el colegio no puede cobrar una cuota extraordinaria porque no todas las familias pueden afrontarlo, hay gente que tiene hasta 4 niños en el colegio, sí propusimos una cuota voluntaria…”

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