Concejo Deliberante: se llevó a cabo la instancia distrital del Parlamento Juvenil

Este miércoles en el Salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante local, se llevó a cabo la instancia distrital del Parlamento Juvenil Bonaerense, con la presencia del presidente del cuerpo, Prof. Fernando Muñiz, concejales, autoridades de Jefatura Distrital, estudiantes de distintas escuelas secundarias de la localidad y docentes referentes que acompañaron la jornada. El Parlamento Juvenil Bonaerense promueve el encuentro, el diálogo, la exposición y el intercambio de ideas entre estudiantes del nivel secundario, a partir de una agenda de temas vinculados con la realidad actual y futura de las juventudes. A través de espacios participativos y democráticos, los estudiantes ponen en práctica el debate y la argumentación, elaborando propuestas de intervención sobre diferentes ejes temáticos que luego serán presentadas en la instancia provincial. Durante la jornada se trabajó sobre los siguientes ejes: Inclusión Educativa, Jóvenes y Trabajo, Educación Sexual Integral, Participación Ciudadana, Memoria y Derechos Humanos, Salud Mental, Comunicación y Medios y Educación Ambiental Integral. En este marco, la iniciativa fomenta la participación estudiantil como un pilar fundamental de la vida democrática, reconociendo a los jóvenes como sujetos de derecho y protagonistas activos en la construcción de propuestas, a partir de sus intereses, inquietudes y perspectivas.