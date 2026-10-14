14 de octubre de 2026

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Trabajos realizados en el corte programado de energía eléctrica

4 minutos atrás Fm Alpha

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa que, durante el corte programado de energía eléctrica realizado el viernes 9 y miércoles 14 de octubre se llevaron adelante importantes tareas de mantenimiento y mejora sobre la red eléctrica en zona Martín Fierro, entre Av San Martin y 25 de Mayo, la zona del Hospital y alrededores. Entre los trabajos realizados, se destacan el cambio de una columna, el reemplazo de un seccionador por mantenimiento y la realización de tareas de poda sobre Av Abel Guaresti. Estas intervenciones forman parte de los trabajos permanentes que lleva adelante la Cooperativa para mantener y mejorar la infraestructura eléctrica, reforzar la seguridad y brindar mayor confiabilidad en el suministro a sus asociados.

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