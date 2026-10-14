BM – miércoles 14 de octubre

JUEGOS BONAERENSES: REUNIÓN INFORMATIVA DE LA FINAL PROVINCIAL La Secretaría de Deportes comunica que mañana jueves 15 de octubre a las 19.30 horas, en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, se llevará a cabo la reunión informativa de la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026, que se desarrollará desde el lunes 19 hasta el viernes 23 de octubre en Mar del Plata. Está destinada a participantes, directores técnicos, delegados y familiares de los participantes Juveniles y Adultos Mayores de Deportes y Cultura.

CANOTAJE: FRANCISCA ABREGO COMPETIRÁ EN EL SUDAMERICANO DE CHILE Y EN LA COPA BI NACIONAL Francisca Abrego fue convocada por la Federación Argentina de Canoas para intervenir en dos prestigiosas regatas y, por tal motivo, la Secretaría de Deportes destaca este importante hecho que reivindica el esfuerzo y sacrificio de la palista de Canotaje Las Flores. La florense se medirá en el plano internacional, ya que competirá en el Campeonato Sudamericano que se disputará en Quillon, Chile, desde el 4 al 8 de noviembre. En tanto que previamente se presentará en la Copa Bi Nacional, prevista desde el viernes 16 hasta el domingo 18 de octubre en Colón, Provincia de Buenos Aires, con asistencia de delegaciones de Uruguay y Paraguay. Debemos consignar que Francisca tiene esta importante posibilidad debido a su espectacular desempeño durante marzo y mayo, donde se adjudicó las pruebas de K1 y K2, sobre 1.000 metros, y logró el segundo lugar en K4 (1.000 m.).

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