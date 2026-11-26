El coronavirus vuelve a llamar la atención con la detección de PJ.2.1, un linaje descendiente de ómicron que investigadores argentinos identificaron días pasados en tres pacientes internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires. El hallazgo fue realizado por científicos del Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Las muestras correspondían a dos bebés de uno y dos meses de vida y a un adulto de 58 años. A través de técnicas de secuenciación genética, los investigadores confirmaron que los tres pacientes estaban infectados con este linaje. La identificación de PJ.2.1 no implica, por ahora, un salto en la gravedad de la enfermedad. Su aparición se inscribe en la evolución natural del SARS-CoV-2, un virus que acumula mutaciones a medida que se replica y que, desde 2020, ha ido reemplazando linajes de forma constante a medida que la inmunidad poblacional, la vacunación y las infecciones previas fueron modificando el escenario epidemiológico. Sin embargo, su expansión internacional llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a incorporarlo a su lista de variantes bajo vigilancia. Consultado por LA NACION, el médico infectólogo y epidemiólogo Hugo Pizzi explicó que PJ.2.1 “es una variante desprendida de ómicron, muy contagiosa pero no contundente”. El especialista señaló que “hace tiempo que circula en Estados Unidos y Europa” y destacó que su identificación en el país fue posible gracias al trabajo de la UNLP. Aun así, consideró que los tres diagnósticos confirmados probablemente no reflejen la verdadera magnitud de su circulación. “Yo creo que debe haber más casos”, advirtió.

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