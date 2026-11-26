La Cooperativa de Electricidad de Las Flores impulsa y acompaña la conformación de una nueva cooperativa de trabajo, que celebrará un convenio con nuestra cooperativa con el propósito de dar respuesta a una necesidad de nuestra comunidad y promover, al mismo tiempo, el desarrollo de una iniciativa de trabajo cooperativo. En este marco, se convoca a interesados e interesadas en desempeñarse como cuidadores y cuidadoras domiciliarios/as, para formar parte de este nuevo emprendimiento cooperativo orientado a brindar servicios de cuidado domiciliario.

Requisitos:

• Edad: entre 30 y 65 años (excluyente).

• Nivel secundario completo (no excluyente).

• Experiencia comprobable en tareas de cuidado domiciliario.

Presentación de CV únicamente de manera presencial en las oficinas de Servicios Sociales de Carmen y 9 de julio, de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hs. Recepción de CV hasta el miércoles 30 de diciembre de 2026.

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