A través de sus redes sociales, la entidad bomberil presentó este miércoles nuevo material para el Cuerpo Activo. En esta oportunidad, se realizó la compra de nuevos EPP (Equipos de Protección Personal) destinados al área de MAT-PEL (Materiales Peligrosos). «Estos equipos serán fundamentales para brindar mayor protección y seguridad a nuestro personal ante intervenciones que involucren derrames o fugas de materiales peligrosos, permitiendo afrontar este tipo de situaciones con el equipamiento adecuado. La inversión realizada fue de $2.800.000. Seguimos apostando a la seguridad, la capacitación y el equipamiento de nuestros bomberos, porque estar preparados es fundamental para proteger a nuestra comunidad», publicó la institución.