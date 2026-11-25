Con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario local, el Hospital Zonal General de Las Flores , en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el Club de Leones y AIEM Conectados, lleva adelante hoy miércoles y mañana jueves de 8 a 14hs. en el Pasaje «Papa Francisco» (Plaza Mitre) una colecta externa de sangre en con convocatoria abierta a toda la comunidad. La 91.5 habló con Facundo Cillero, integrante del Área de Hemoterapia del Hospital Las Flores, quien recordó que «más que nada la iniciativa busca garantizar el abastecimiento y renovar las reservas de los bancos de sangre que es muy importante para dar respuesta a cirugías programadas, emergencias, tratamientos oncológicos y cuadros clínicos de alta complejidad». Cillero manifestó luego que «pueden acercarse personas mayores de 16 años, tener un peso superior a los 50 kilos y sentirse en buen estado de salud». Desde la organización recordaron a los vecinos que el procedimiento es voluntario, gratuito y completamente seguro.

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