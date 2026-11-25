Se realiza la Colecta de Sangre en Plaza Mitre
Con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario local, el Hospital Zonal General de Las Flores, en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el Club de Leones y AIEM Conectados, lleva adelante hoy miércoles y mañana jueves de 8 a 14hs. en el Pasaje «Papa Francisco» (Plaza Mitre) una colecta externa de sangre en con convocatoria abierta a toda la comunidad. La 91.5 habló con Facundo Cillero, integrante del Área de Hemoterapia del Hospital Las Flores, quien recordó que «más que nada la iniciativa busca garantizar el abastecimiento y renovar las reservas de los bancos de sangre que es muy importante para dar respuesta a cirugías programadas, emergencias, tratamientos oncológicos y cuadros clínicos de alta complejidad». Cillero manifestó luego que «pueden acercarse personas mayores de 16 años, tener un peso superior a los 50 kilos y sentirse en buen estado de salud». Desde la organización recordaron a los vecinos que el procedimiento es voluntario, gratuito y completamente seguro.