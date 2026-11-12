BM – jueves 12 de noviembre

EL MUNICIPIO ACOMPAÑA A ALUMNOS DEL CEPT N° 37 DE ROSAS EN SU VIAJE DE CAMPAMENTO A MIRAMAR Tras gestiones realizadas por el Municipio, alumnos del CEPT N° 37 de Rosas se encuentran realizando un viaje de campamento en el Camping de la Asociación Judicial Bonaerense, ubicado en la ciudad balnearia de Miramar. En el predio, los jóvenes de 5° y 6° año, que se encuentran acompañados por los profesores Victorina Basile, Sol Vignasse y Luciano Ponce, desarrollan distintas actividades recreativas, acciones relacionadas con la vida en la naturaleza, entre otras propuestas que promueven el aprendizaje y fortalecen la convivencia. En el marco de esta salida educativa, el grupo fue recibido por el Director de Deportes, Facundo Armenteros, quienes les dio la bienvenida y puso a disposición lo que se requiera durante la estadía. Este viaje también se lleva adelante con el acompañamiento del Consejo de Administración del CEPT y la Dirección de la Escuela, cuyo trabajo conjunto permite concretar esta iniciativa para los estudiantes.

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