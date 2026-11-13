Personal de la Cooperativa se capacitó en RCP y primeros auxilios

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda., en conjunto con el Sindicato de Luz y Fuerza, llevó adelante una capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, destinada al personal de la institución. La actividad contó con la participación de personal de las áreas de Redes y Futurtel y estuvo a cargo de Nicolás Arias, socorrista, quien abordó distintas técnicas y procedimientos para actuar ante situaciones de emergencia. Durante la capacitación se trabajó sobre reanimación cardiopulmonar (RCP), maniobra de Heimlich, uso del torniquete y nociones generales de primeros auxilios. «Esta iniciativa busca brindar herramientas y conocimientos que permitan al personal reconocer situaciones de emergencia y actuar de manera adecuada, hasta la llegada de los servicios de asistencia. La propuesta continuará con otros grupos de trabajadores, con el objetivo de ampliar la participación y seguir fortaleciendo la formación en prevención y primeros auxilios», indica la nota llegada a nuestra redacción. «Desde la Cooperativa se destaca la importancia del trabajo conjunto con el Sindicato de Luz y Fuerza y de impulsar estas instancias de capacitación, que contribuyen a la seguridad y al cuidado de las personas, tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana», concluye el escrito.

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