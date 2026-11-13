13 de noviembre de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Personal de la Cooperativa se capacitó en RCP y primeros auxilios

5 horas atrás Fm Alpha

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda., en conjunto con el Sindicato de Luz y Fuerza, llevó adelante una capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, destinada al personal de la institución. La actividad contó con la participación de personal de las áreas de Redes y Futurtel y estuvo a cargo de Nicolás Arias, socorrista, quien abordó distintas técnicas y procedimientos para actuar ante situaciones de emergencia. Durante la capacitación se trabajó sobre reanimación cardiopulmonar (RCP), maniobra de Heimlich, uso del torniquete y nociones generales de primeros auxilios. «Esta iniciativa busca brindar herramientas y conocimientos que permitan al personal reconocer situaciones de emergencia y actuar de manera adecuada, hasta la llegada de los servicios de asistencia. La propuesta continuará con otros grupos de trabajadores, con el objetivo de ampliar la participación y seguir fortaleciendo la formación en prevención y primeros auxilios», indica la nota llegada a nuestra redacción. «Desde la Cooperativa se destaca la importancia del trabajo conjunto con el Sindicato de Luz y Fuerza y de impulsar estas instancias de capacitación, que contribuyen a la seguridad y al cuidado de las personas, tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana», concluye el escrito.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

BM – viernes 13 de noviembre

1 hora atrás Fm Alpha

Sub-DDI Las Flores allanó un domicilio en Pardo en una causa por abuso sexual

2 horas atrás Fm Alpha

El Bloque Adelante Las Flores solicitará que se asigne el 10% de los lotes de la «Quinta de Pirolo» a Bomberos Voluntarios

3 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

BM – viernes 13 de noviembre

1 hora atrás Fm Alpha

Sub-DDI Las Flores allanó un domicilio en Pardo en una causa por abuso sexual

2 horas atrás Fm Alpha

El Bloque Adelante Las Flores solicitará que se asigne el 10% de los lotes de la «Quinta de Pirolo» a Bomberos Voluntarios

3 horas atrás Fm Alpha

¡A preparar los paraguas!: rige un alerta amarillo para este viernes

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.