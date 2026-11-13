13 de noviembre de 2026

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¡A preparar los paraguas!: rige un alerta amarillo para este viernes

5 horas atrás Fm Alpha

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó un alerta amarillo para nuestra ciudad y la región para la noche de hoy. El área comprendida (Las Flores, Gral. Alvear, Gral. Belgrano, Gral. Paz, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo) estará afectada por lluvias y tormentas intensas algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm. Seguiremos informando.

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