Policiales: parte de prensa oficial

APREHENDIDO POR AMENAZAS, DAÑO Y LESIONES En fecha 9 de noviembre, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Las Flores intervino en un hecho ocurrido en un domicilio de calle Alcorta al 900, donde, tras una alerta radial, procedió a la aprehensión de un hombre de 45 años. Según se estableció, el sujeto habría amenazado a su expareja, además de ocasionar daños en elementos de su propiedad. Al momento de la intervención policial, la mujer presentaba lesiones, por lo que fue trasladada al nosocomio local para recibir asistencia médica, donde se constató que presentaba heridas cortantes en uno de sus antebrazos que requirieron sutura. En el lugar trabajó Policía Científica, realizando las tareas correspondientes. Interviene la U.F.I. N° 9 del Departamento Judicial Azul, a cargo de la Dra. Laura Margarete. El aprehendido quedó alojado a disposición de la Justicia, en el marco de una causa caratulada Amenazas en flagrancia, Daño y Lesiones.

INFRACCIÓN DE TRÁNSITO Y SECUESTRO DE VEHÍCULO En el marco de un operativo estático de control vehicular realizado en uno de los accesos a la ciudad de Las Flores, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal labró un acta de infracción a un conductor de 17 años que circulaba a bordo de un automóvil Volkswagen Vento. Durante el procedimiento se constató que el conductor carecía de licencia habilitante, circulaba a velocidad excesiva y realizaba maniobras peligrosas y adelantamientos indebidos, intentando posteriormente darse a la fuga. Ante las infracciones constatadas, se procedió al secuestro del vehículo, que quedó alojado en el depósito municipal. Interviene el Juzgado de Faltas de Las Flores, a cargo del Dr. Marcelo Genusso, por infracción a distintos artículos de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

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