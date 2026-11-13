13 de noviembre de 2026

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Feria de las Regiones este fin de semana en la Escuela Dante Alighieri

41 minutos atrás Fm Alpha

La Escuela Dante Alighieri, a través de su Comisión Directiva y equipos de conducción de los niveles primario y secundario, llevó a cabo esta mañana el acto de apertura de la VIII Feria de las Regiones 2026, organizada por la institución. El evento tendrá continuidad mañana sábado de 17 a 19hs. con la muestra para el público en general mientras que desde las 19hs. en adelante se habilitará el patio de comidas y habrá números musicales interpretados por alumnos, padres y profesores. «La Feria de las Regiones constituye un espacio para fomentar la cultura italiana, celebrar sus tradiciones y compartir su riqueza con la comunidad educativa y local», indicaron desde el establecimiento educativo.

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