Torneo Clausura: Atlético Las Flores se cruzará con El Taladro por un lugar en la final

Jugarán mañana domingo desde las 16,30 el primer partido de semifinales en el estadio del Centro de Educación Física N ° 6 donde el rojinegro será local.

Atlético viene de ganarle en los cruces a El Hollín, mientras que su rival el verde, también victorioso, doblegó a Barrio Traut el domingo pasado.

El partido será un “duelo” especial familiar. A El Taladro lo dirige técnicamente Gonzalo Aparicio, mientras que su rival Atlético Las Flores será conducido desde el banco por su hermano mayor Gastón. Antes de este encuentro, en el estadio de la avenida San Martin, jugarán por semifinales de ida Atlético Las Flores y Ferro en futbol femenino de Primera división.

(Por Flavio Iacomini)

Promesa de gran partido el de mañana domingo a las cuatro y media de la tarde en el estadio Orestes Propato.

En San Martín y Bernardo de Irigoyen, chocarán dos equipos que en la fase regular del torneo Clausura ya demostraron aspiraciones para pelear por un lugar en la final.

Atlético llega entonado tras su gran triunfo del domingo último ante El Hollín, equipo carbonero al que el rojinegro le pudo finalmente ganar por 3 a 2 el pasado fin de semana en el propio estadio del CEF N° 6.

Por su parte El Taladro, obtuvo una trabajosa victoria ante Barrio Traut en su última presentación en el torneo en un partido donde con el empate le alcanzaba, pera el verde en el estadio ferroviario el domingo último fue a buscar la victoria y lo consiguió.

Como dato colorido aparece en escena el hecho que los dos equipos que se cruzarán mañana por una de las semifinales del Clausura oficial 2026, son dirigidos por los hermanos Gonzalo y Gastón Aparicio. El menor dirige al verde, el hermano mayor a Atlético Las Flores. En el final se verá quien festeja.

Antes de este partido, también por semifinales, chocarán a las 14 Hs las chicas de Atlético Las Flores y Ferrocarril Roca. Será el primer cruce de los dos programados. La revancha, será en la cancha ferroviaria en siete días.

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