Un violento accidente vial se registró alrededor de las 6 de la mañana de este lunes 16 de noviembre a la altura del kilómetro 192,700 de la Ruta Nacional N.º 3, en jurisdicción de Las Flores. El siniestro fue protagonizado por una camioneta Volkswagen Amarok y un camión que impactaron de frente. Como consecuencia del fuerte choque, el conductor de la camioneta falleció en el acto. Su acompañante, una mujer de 46 años, sufrió heridas de consideración y fue trasladada de urgencia al hospital local, donde permanece internada. Según los primeros datos, ambos ocupantes de la Amarok serían oriundos de Bahía Blanca. Por su parte, el chofer del camión, domiciliado en San Miguel del Monte, resultó ileso, aunque igualmente fue derivado al centro de salud de manera preventiva. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, ambulancias del servicio de emergencias y personal de Policía Vial. El tránsito en ese sector de la ruta se encontraba hast el momento interrumpido mientras los peritos realizan las actuaciones correspondientes para determinar las causas que originaron la colisión.

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