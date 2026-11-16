EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ A LA ESCUELA TÉCNICA EN SU EXPO EDUCATIVA El intendente Fabián Blanstein y la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez, participaron de la Expo Educativa organizada por la Escuela de Educación Técnica Nº 1. Durante la jornada, las autoridades recorrieron los diferentes stands donde los estudiantes exhibieron los proyectos, trabajos y la propuesta formativa que la institución desarrolla a lo largo del ciclo lectivo. El acompañamiento del Estado Municipal reafirma el compromiso de la gestión con la educación técnico-profesional, un pilar fundamental para vincular a los jóvenes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología. La muestra permitió visibilizar el esfuerzo y la creatividad de los alumnos, así como la dedicación del equipo docente y directivos, para brindar una formación integral y de calidad. Desde la Secretaría de Educación y Cultura se destacó la importancia de seguir apoyando estas iniciativas que fortalecen el desarrollo local y brindan a los estudiantes herramientas concretas para su futuro profesional y laboral.

AVANZAN LAS GESTIONES PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICO CULTURAL (CEPEAC) – EL INTENDENTE RECIBIÓ A AUTORIDADES PROVINCIALES DE EDUCACIÓN- ​En el marco de las acciones orientadas a fortalecer el desarrollo educativo y cultural de la comunidad, el intendente Fabián Blanstein, mantuvo una importante reunión de trabajo con el director provincial de Educación Artística, Pedro De Gaudio y la subdirectora Marisa Boero. Del encuentro también formaron parte la inspectora jefe distrital, Marcela Ferrari; el concejal Rogelio Díaz; y la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Gimenez, quienes desde sus respectivos ámbitos vienen impulsando y acompañando las gestiones necesarias para la concreción del proyecto. La iniciativa apunta a la creación del Centro Educativo de Producción Artístico-Cultural (CEPEAC) en Las Flores, una institución que constituye una propuesta de formación docente de nivel superior en distintas disciplinas artísticas —como música, teatro y danza—, al tiempo que genera espacios de producción comunitaria a través de talleres de lenguaje artístico y actividades abiertas a toda la comunidad. ​Durante la reunión, el intendente Blanstein reafirmó la relevancia de continuar ampliando las propuestas de formación superior en el distrito y destacó que “la educación es un pilar fundamental para el desarrollo comunitario, y trabajamos día a día para fortalecerla y crear oportunidades para nuestros vecinos”. ​El proyecto del CEPEAC prevé un fuerte anclaje e integración con las instituciones preexistentes en el partido, tales como la Escuela de Educación Secundaria N°4 (con orientación en Arte Música); la Escuela de Artística N°1 “María de las Nieves Alonso”; el programa socioeducativo Orquesta-Escuela y la articulación con el nivel superior del ISFDyT N° 152 y el Centro Universitario local. ​Asimismo, se contempla que su funcionamiento impulse profesorados y tecnicaturas, e incorpore trayectos de extensión orientados a la industria cultural y los oficios técnicos (como sonido, iluminación, escenografía y edición), respondiendo a una demanda histórica de formación artística en la región. ​Con este nuevo encuentro, las autoridades consolidan los avances de las gestiones administrativas, dando un paso trascendental hacia la concreción de un sueño anhelado por la comunidad educativa y cultural florense.

«FERIA DE LAS REGIONES DE ITALIA» EN LA ESCUELA DANTE ALIGHIERI Con el objetivo de visibilizar y celebrar la riqueza de la cultura italiana, se realizó de la «Feria de las Regiones de Italia», encuentro que contó con la presencia de autoridades del Municipio. Durante las dos jornadas de actividades, la comunidad pudo ser parte de una muestra creativa e inmersiva sobre las raíces y tradiciones del país europeo. El evento fue el resultado de un profundo trabajo pedagógico articulado entre estudiantes, docentes y familias. A través de diversos stands, los alumnos expusieron las características geográficas, el clima, los personajes, los atractivos turísticos y los aspectos culturales más destacados de las diferentes regiones de Italia. Como cierre de la jornada, la Feria contó con un espacio de encuentro donde los asistentes pudieron disfrutar de bailes típicos y degustar platos de la gastronomía tradicional, consolidando el vínculo entre la escuela, las familias y la comunidad local.

CON LA REALIZACIÓN DE LA ÚLTIMA FECHA, CULMINÓ EL 12º ENCUENTRO CORAL LAS FLORES Los buenos momentos compartidos, el canto, la música y la camaradería, acompañaron la tercera y última fecha del Encuentro Coral Ciudad de Las Flores y sus parajes rurales, un evento anual coordinado por el profesor Miguel Ángel Polito, director del Coro Polifónico Municipal, y que cuenta con fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura. El viernes por la tarde, en el Salón Rojo Municipal, fue la recepción de las distintas delegaciones de coreutas que arribaron a Las Flores. Fue el intendente Fabián Blanstein quien les dio la bienvenida, les deseó buena estadía y agradeció por elegir nuestra ciudad para participar de este importante encuentro. Por la noche fue el primer concierto en el Templo Parroquial. Los presentes pudieron disfrutar de una magnifica jornada donde cada coro mostró un lúcido repertorio. El día sábado al mediodía, los diferentes grupos corales compartieron una jornada en El Trigo y un día de campo que incluyó un taller coral a cargo de la Maestra Roxana Muñoz. Por la noche se realizó el segundo concierto en el Centro de Jubilados y Pensionados Las Flores. El domingo, día final del encuentro, hubo “Cantata» al aire libre en el parque Plaza Montero. Allí, además, Mauricio “Dibu” Saavedra de Naturaleza de Cerca, mostró y les dio detalles a las delegaciones visitantes sobre la fauna de nuestro territorio. Con particular éxito culminó el 12 º Encuentro Coral Las Flores y sus parajes rurales 2026. Participaron de esta última jornada los coros Calambá y 1036 de Capital Federal, Coro de Mujeres de Morón, Coro «A Viva Voz» de Olavarría, Coral del Encuentro de Buenos Aires y el Coro Polifónico Municipal de Las Flores.

AJEDREZ: NUIN, CALZADA Y RIBAS CAMPEONES DEL TORNEO “CUENCA DEL SALADO” Liam Nuin (Sub 8), Elson Calzada (Sub 10) y Mariano Ribas (Sub 14), integrantes de la Escuela Municipal de Ajedrez, fueron campeones del certamen “Cuenca del Salado” que culminó el sábado 14 de noviembre en el Centro de Jubilados de Ranchos. Por otro lado, Lucas Lerra resultó subcampeón de la división Sub 12, en tanto que los resultados registrados por los florenses en la quinta y última etapa fueron los siguientes: en Sub 8: 3°) Einar Sanguinetti, 4°) Tomás Forconi y 6°) Liam Nuin. En Sub 10: 1°) Lorenzo Rodríguez, 2°) Elson Calzada y 10°) Briana Montenegro. En Sub 12: 2°) Lucas Lerra. En Sub 14: 2°) Mariano Ribas. En Sub 16: 4°) Simón Arce y 5°) Tomás Aguirre. En Sub 18: 2°) Tiano Puente. En Libres: 5°) Mario Orlando y 7°) Ana Orlando. Debemos consignar que, además de los ajedrecistas de nuestra ciudad a cargo del profesor Mario Orlando, intervinieron representantes de San Miguel del Monte, General Belgrano, Chascomús, Brandsen y Ranchos.

PADEL: FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN Y SU PADRE SEBASTIÁN CAMPEONES PANAMERICANOS La Municipalidad, a través de la Secretaría de Deportes felicita a Fiorella Propato San Martín y a su papá Sebastián por formar parte de la Selección Argentina de Padel que se adjudicó el Torneo Panamericano de Menores, disputado desde el martes 10 hasta el sábado 14 de noviembre en Cancún, México. Fiorella, quien participó junto a Antonella D’Angelo, jugó el tercer punto de la semifinal ante Chile, donde se impusieron con absoluta contundencia y autoridad 6/0 y 6/1 aportando otro triunfo para que Argentina se metiera en la final del certamen continental ante Brasil. La definición tuvo un claro dominio “albiceleste”, ya que los equipos Sub 14 y Sub 16 consiguieron los dos puntos necesarios para quedarse con la serie por 2 a 0 y asegurarse el título. De esta manera, la dupla Sub 18 conformada por Fiorella Propato San Martín y Antonella D’Angelo tenía que protagonizar el tercer punto, pero el equipo “verdeamarelo” decidió no jugar porque la serie ya estaba definida. En tanto, Sebastián Propato formó parte del cuerpo técnico femenino y masculino, que también se coronó campeón, siendo su primer título Panamericano, en tanto que para Fiorella fue su tercera consagración, celebrando una nueva conquista con la Selección Nacional de Menores. Los flamantes campeones fueron recibidos en el Palacio Municipal por el intendente Fabián Blanstein y demás autoridades, compartiendo un grato momento de felicidad luego de este importante certamen conseguido.