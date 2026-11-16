En la tarde de ayer domingo, familiares, vecinos y organizaciones llevaron adelante un sentido acto conmemorativo en la Rotonda del Cristo, sobre la Ruta Nacional N.º 3. La jornada, impulsada por Estrellas Amarillas Azul, la Fundación CEDA y Vecinos Autoconvocados por la Autovía Ya, tuvo como objetivo honrar la memoria de quienes perdieron la vida en hechos de tránsito y renovar el pedido de mayor seguridad vial. Durante el encuentro, se actualizaron las cifras del cartel estadístico de los últimos 20 años en la Ruta 3, registrando un total de 675 accidentes, 1.004 heridos y 247 fallecidos. Además, los presentes rindieron un especial homenaje a Julio Ambrosio, creador de la campaña nacional Estrellas Amarillas recientemente fallecido y cerraron la actividad con una simbólica suelta de globos amarillos.

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