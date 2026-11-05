Ruta 3: Corresur propuso trasladar el peaje del km 290 al 235

La concesionaria confirmó que solicitó a Vialidad Nacional modificar la ubicación prevista en el km 290 de la Ruta 3. La propuesta contempla una nueva estación en el km 235, aunque todavía requiere aprobación oficial. CORRESUR respondió a la nota presentada el 31 de octubre por Vecinos Autoconvocados de Azul “Autovía Ya” y Estrellas Amarillas, quienes cuestionaron la ubicación del peaje y consultaron sobre las obras de seguridad vial. La empresa informó que pidió dejar sin efecto la estación “Azul” y reemplazarla por una nueva denominada “Cacharí”, en el km 235, con un pórtico Free Flow en el km 235,500. Según CORRESUR, la iniciativa busca minimizar las afectaciones a la circulación habitual de los habitantes de Azul, Cacharí y la región. La modificación deberá ser aprobada por Vialidad Nacional.

OBRAS DE SEGURIDAD VIAL La concesionaria detalló que desarrolla un plan de intervenciones en tres etapas.

La primera incluye bacheo superficial y profundo, reparación de fisuras, acondicionamiento de banquinas, reposición de cartelería, renovación de defensas metálicas y reparación de sistemas de iluminación y semaforización. La segunda contempla obras de rehabilitación en distintos sectores y la tercera, trabajos obligatorios previstos entre los años 1 y 10 de la concesión.

FUTURAS OBRAS SOBRE LA RUTA 3 CORRESUR también informó los plazos previstos para las futuras obras:



* Variante San Miguel del Monte: inicio en el año 3, ejecución en 3 años.

* Autopista San Miguel del Monte–Las Flores: inicio en el año 6, plazo de 3 años.

* Acceso a Gorchs–variante Las Flores: inicio en el año 6, plazo de 2 años.

* Ruta 3, variante Las Flores–RP 30: inicio en el año 2, plazo de 2 años.



La respuesta representa un avance en el reclamo de vecinos y organizaciones de Azul, que advirtieron sobre el impacto del peaje en el km 290, especialmente en la conexión cotidiana entre Azul y Cacharí. Ahora, la propuesta de relocalización queda a la espera de una decisión de Vialidad Nacional.

Fuente: Noticias de Azul

Colaboración: Vecinos Autoconvocados de Azul

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