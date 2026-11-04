Flores Rosas invita a la «2da. Caminata Rosa»

Lalcec Las Flores junto a la Asociación Civil «Flores Rosas» invita a la comunidad en general a participar de la “Caminata Rosa» que, bajo el lema “Todos juntos somos más fuertes”, se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre en el Parque Plaza Montero. El punto de partida será la botera de Canotaje Las Flores, a partir de las 15 horas. Todo aquel interesado en ser parte de esta importante propuesta puede asistir con una prenda, pañuelo o globo color rosa. De esta manera se estará acompañando a esta gran iniciativa que se realiza por segunda vez.

About The Author