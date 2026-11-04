4 de noviembre de 2026

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Fútbol de inferiores: miércoles de «súper acción» con el Torneo Federal

2 horas atrás Fm Alpha

Desde las 17hs. se jugará una nueva fecha del Torneo Federal de Clubes 2026 con participación de equipos florenses. En el estadio «27 de abril» (Ferro) El Hollín se enfrentará a Juventud Unida en categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17. Por su parte, en cancha de Juventud Unida desde las 17hs. se verán las caras El Taladro-Ferro en Sub-13 y Sub-17. Finalmente, en Saladillo, a las 20hs. La Lola recibirá la visita de Ferro en Sub-15.

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