Del Borde Teatro: «El Juicio de Salomé» se presentará en La Plata y Jeppener (Brandsen)

Del Borde participará del Primer Festival de Teatro Político, Social y de la Memoria que se realizará durante el mes de noviembre en las ciudades de La Plata, 9 de Julio, Jeppener (Brandsen), Daireaux, Carlos Tejedor, Pehuajó y Henderson. Lo hará con su premiada obra «El juicio de Salomé», que cuenta con la autoría y actuación de Paula Echalecu, acompañada en el escenario por Laura Álvarez y Paula Brinko, con dirección de Hernán Verteramo y producción de Del Borde Teatro. Se trata de un espectáculo sobre la persistencia del conflicto ideológico de los tiempos de dictadura como metáfora de los desacuerdos y silencios de la historia latinoamericana. Una apropiación de identidad intrafamiliar, que denuncia la complicidad civil con las dictaduras. «El juicio de Salomé» se presentará en este marco, en dos oportunidades:

Sábado 7 de noviembre a las 20hs. en El Altillo (1 y 67, La Plata)

Domingo 8 de noviembre a las 18hs. en Casa Rojo de Jeppener, Partido de Brandsen.

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