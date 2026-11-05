5 de noviembre de 2026

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La Buena Noticia: un avance argentino que abre oportunidades

58 segundos atrás Fm Alpha

Hay una buena noticia que nace en un laboratorio argentino y puede significar una nueva oportunidad para muchas familias. El INCUCAI informó que nuestro país alcanzó la capacidad de procesar localmente todas las muestras recibidas para estudiar la compatibilidad de los donantes de médula ósea. Antes, esos análisis dependían de laboratorios del exterior. ¿Para qué sirven? Para comparar las características de un posible donante con las de una
persona que necesita un trasplante. Tener esa capacidad en Argentina permite incorporar más rápido a los voluntarios a la red mundial y facilitar la búsqueda de alguien compatible. La noticia fue publicada en septiembre y el avance se alcanzó durante 2025. Es un paso concreto de la ciencia y la salud pública argentinas. Y hay un dato que explica su importancia: según el INCUCAI, apenas una de cada cuatro personas que necesita este tipo de donante encuentra compatibilidad dentro de su familia. Por eso, contar con más voluntarios estudiados puede abrir oportunidades. La autosuficiencia es para realizar los análisis. La búsqueda de donantes sigue siendo
internacional, en una red de solidaridad que atraviesa fronteras. También se incorporó el hisopado de la parte interna de la mejilla como alternativa para tomar la muestra de inscripción. Detrás de cada muestra hay alguien dispuesto a ayudar. Y detrás de cada búsqueda, una persona y una familia esperando. Para conocer los requisitos y las formas de inscribirse, se puede consultar la página oficial del INCUCAI, en argentina.gob.ar/donar-médula.
Una buena noticia argentina: más capacidad para buscar compatibilidades y más oportunidades para que la solidaridad encuentre a quien la necesita.

Fuente: Ministerio de Salud

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